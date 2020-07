BERNA - Caduto lunedì nell'Aare a Muri (BE) per recuperare una palla, un 13enne eritreo è morto ieri sera in un ospedale di Berna, dove era stato trasportato in condizioni critiche.

Lo rende noto oggi la polizia cantonale, precisando che il ragazzino abitava nella regione.

È in corso un'indagine per chiarire l'accaduto.