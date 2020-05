BIENNE - «Ho sentito uno sparo e poi ho visto delle persone che correvano via». È la testimonianza di un residente in quartiere di Bienne attualmente interessato da un'operazione di polizia.

Le autorità cantonali, interpellate da 20 Minuten, lo confermano: l'intervento è in corso nelle vicinanze della moschea Ar'Rahman. Alle autorità è stata segnalata una sparatoria. Ma riguarderebbe - secondo un lettore - un altro edificio, che per due volte sarebbe già stato oggetto di razzie da parte delle forze dell'ordine.

In passato la moschea di Bienne aveva già fatto parlare di sé per il suo imam che predicava l'odio. Per ora non è comunque chiaro se la struttura religiosa sia in qualche modo coinvolta nella sparatoria odierna.

Non è al momento noto se vi siano vittime o feriti.