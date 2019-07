Abbandona l'autobus in autogrill con a bordo ragazzini svizzeri

TREVISO - Ha dell'assurdo la vicenda riguardante un gruppo di giovanissimi svizzeri diretti in autobus in Italia. Fermato il mezzo sul quale viaggiavano 55 ragazzi, l'autista ha prima consegnato le chiavi all'unico maggiorenne presente, poi ha chiamato un taxi, sparendo nella notte. È accaduto questa notte, alla stazione di servizio di Calstorta, in provincia di Treviso.

L'uomo, raggiunto il limite di ore alla guida, ha preso questa insolita decisione, lasciando il mezzo nell'area di sosta di un autogrill. Il bus era partito in mattinata dalla Svizzera (non è noto al momento da quale località), in direzione di Treviso. Qui, i 55 giovani tra i 10 e i 18 anni avrebbero dovuto passare una settimana in campeggio.

Sembrano essere stati vani i tentativi dei ragazzi di raggiungere l'uomo al telefono. Per questo hanno montato le proprie tende nelle aiuole dell'autogrill. Qui sono stati trovati dagli agenti della polizia, allertati da alcuni turisti in transito.

Solo dopo diversi tentativi è stato trovato anche l'autista dell'autobus ed è stato convinto a riprendere il viaggio.