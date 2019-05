L'assassino era l'ex di una delle vittime

ZURIGO - Si fanno via via più chiare le ragioni che ha portato un 60enne, questa mattina all'alba, a prendere in ostaggio due donne e poi ucciderle nel Kreis 3 di Zurigo. Dopo aver sparato loro con una pistola, l'uomo si è a sua volta tolto la vita.

Le vittime del terribile gesto sono I.S. (34 anni) e M.S. (38 anni). Come riferisce 20 Minuten, entrambe lavoravano come badanti nel Canton Zurigo. I.S. era l'ex fidanzata del 60enne, mentre M.S viveva con lei nell'appartamento teatro del dramma. Il loro nome è infatti ben visibile sulla cassetta delle lettere.

L'uomo, di nazionalità kosovara, lavorava invece per un servizio di limousine e in passato era stato impiegato presso un'agenzia investigativa privata a Uster.

Quella di stamattina potrebbe quindi essere stata un'azione mossa dalla passione. Le indagini della polizia chiariranno ogni dubbio.