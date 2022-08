Oh Svizzera, ma come ti vede chi stai ospitando?

Per la project manager 27enne Anastasiia Yuschenko, è un problema «la difficoltà di lavorare per le donne con bambini piccoli. In Ucraina gli asili sono aperti tutto il giorno. In Svizzera, spesso sono aperti solo per metà giornata. Una donna che non ha nessuno a cui lasciare i propri figli non ha la possibilità di lavorare».