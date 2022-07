La Generazione Z farà crollare la prosperità svizzera?

«La Generazione Z aiuta a contrastare la carenza di lavoratori qualificati»

La psicologa del lavoro Nicola Jacobshagen sostiene che non può etichettare la generazione più giovane come fannullona: «Hanno idee diverse sulla vita e sulla cultura del lavoro. Per loro non ruota tutto attorno al lavoro». Inoltre la Generazione Z è ancora molto giovane, e continuerà a svilupparsi nei prossimi anni: «In quanto nativi digitali, molti di loro saranno in grado di influenzare positivamente la digitalizzazione e di ridurre la carenza di lavoratori qualificati nel settore IT ad esempio» prosegue Jacobshagen.