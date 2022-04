A maggio torna il Salone del libro "itinerante"

GINEVRA - Sette mesi dopo l'edizione 2021, Ginevra riaccoglie il Salone del libro dal 18 al 22 maggio. La manifestazione si terrà, per la sua terza edizione in questo formato, in una ventina di luoghi storici e culturali della città. L'invitato d'onore sarà lo scrittore francese Laurent Gaudé, già vincitore del Premio Goncourt nel 2004 con il romanzo "Gli Scorta" ("Le soleil des Scorta"). Eric-Emmanuel Schmitt, Raphaël Enthoven, Richard Malka, Isabelle Carré, Nancy Huston, Hubert Védrine e Agnès Martin-Lugand figurano tra il centinaio d'invitati di questa edizione, ha annunciato oggi il Salone del libro in città (Salon du livre en ville). Spazio a tutti i generi, dalla letteratura di finzione ai fumetti, passando dai saggi. Oltre all'area centrale, situata nella zona della promenade de la Treille, nei pressi dell'università, l'evento si terrà in librerie, biblioteche, fondazioni e altri luoghi della città.

Lettura ad alta voce

I dibattiti proposti durante i cinque giorni faranno luce su questioni attuali come l'ecologia e l'Ucraina. L'avvocato Richard Malka e il filosofo Raphaël Enthoven discuteranno dei pericoli che minacciano le libertà democratiche, mentre gli scrittori Laurent Gaudé e Nicolas Mathieu esamineranno l'impatto della letteratura sulle nostre vite. Secondo il desiderio dello stesso Gaudé, l'accento verrà posto sulla lettura ad alta voce, pratica alla quale aderiranno anche gli altri autori e invitati. L'entrata alla manifestazione è gratuita, la prenotazione è richiesta per alcune attività.

www.salondulivre.ch