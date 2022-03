Il caldo uccide

BERNA - L'eccesso di mortalità legato alle ondate di calore è aumentato in Svizzera negli ultimi 50 anni. Secondo uno studio dell'università di Berna, i cantoni più colpiti sono Ginevra, Zurigo, Basilea e Ticino.

In base allo studio, pubblicato sulla rivista specializzata "Environmental Health Perspectives", il numero di decessi legati al calore è passato da 78 all'anno negli anni '70 e più di 300 nel decennio 2000-2010. Circa i due terzi delle morti aggiuntive legate al calore hanno interessato persone oltre gli 80 anni.«Negli ultimi cinquant'anni, più del 9% dei decessi erano legati a temperature troppo basse o troppo alte», afferma in una nota Evan de Schrijver, primo autore dello studio e dottorando presso l'Istituto di medicina sociale e preventiva (ISPM) dell'ateneo della città federale.

Più di 5'200 morti per il freddo

Ancora più importante è la mortalità legata al freddo: più di 5'200 persone all'anno sono morte in Svizzera negli ultimi 50 anni a causa delle basse temperature. Secondo Evan de Schrijver, «a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, la mortalità legata al freddo rimarrà predominante nei prossimi decenni, nonostante l'aumento delle temperature».

I risultati mostrano che il cambiamento climatico e l'invecchiamento della popolazione rappresentano una doppia sfida per le generazioni future. «La protezione degli anziani è destinata a diventare di cruciale importanza», afferma il ricercatore. Il numero di persone che a causa dell'età saranno esposte al rischio delle ondate di calore dovrebbe raddoppiare entro il 2060.

Necessari più spazi verdi in città

Per de Schrijver, saranno necessarie strategie di adattamento più ambiziose a livello nazionale e locale, come ad esempio più spazi verdi nelle città per ridurre il calore. Per il loro studio, i ricercatori hanno potuto attingere a una grande quantità di dati precedentemente inutilizzati che hanno tenuto conto delle cause di morte per fascia d'età in tutti i comuni svizzeri tra il 1969 e il 2017. Nell'analisi statistica, queste informazioni sono state combinate con le temperature medie locali.