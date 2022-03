Catena della solidarietà: una giornata a favore dell'Ucraina

BERNA - La Catena della Solidarietà ha organizzato una giornata di solidarietà a favore della popolazione ucraina. In collaborazione con la SSR e vari media, mercoledì 9 marzo l'organizzazione inviterà gli svizzeri a donare per far fronte alla crisi umanitaria a seguito del conflitto in Ucraina.

Lo scorso 27 febbraio la Catena della Solidarietà ha lanciato una raccolta di fondi che ha già raccolto oltre 10 milioni di franchi, indica l'organizzazione in un comunicato odierno, nel quale informa di essere in costante comunicazione con le sue ONG partner nella regione.

«Siamo estremamente colpiti dalla solidarietà che la popolazione svizzera ha dimostrato nei confronti degli ucraini negli ultimi giorni», afferma la direttrice della Catena della Solidarietà Miren Bengoa, citata nella nota.

Mercoledì 9 marzo, dalle 7 alle 23.00, numerose personalità e volontari si mobiliteranno e raccoglieranno offerte per telefono. Gli appelli verranno trasmessi tramite diversi media, dalla radio alla tv.

Le donazioni per l'Ucraina possono già essere fatte online su https://www.catena-della-solidarieta.ch/, tramite Twint o tramite bonifico sul conto postale 10-15000-6, menzionando "Ucraina". Nel corso della giornata nazionale di solidarietà, le persone sono invitate a chiamare il numero 0800 87 07 07.