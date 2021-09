I collaboratori del DFAE viaggiano col "pass"

BERNA - Da metà agosto sono in vigore nuove regole di viaggio per ambasciatori, diplomatici e responsabili di progetti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I 1500 collaboratori che lavorano in Svizzera possono partire per viaggi di lavoro solo se sono completamente vaccinati o se hanno un attestato di guarigione.

All'estero, i rispettivi capi missione decidono sull'attuazione dei viaggi d'affari, ha precisato un portavoce del DFAE all'agenzia di stampa Keystone-ATS in merito alle modifiche delle regole di cui in precedenza ha riferito il quotidiano svizzero tedesco"Blick".

Il Dipartimento federale degli affari esteri continua a raccomandare ai suoi oltre 5500 collaboratori in Svizzera e nel mondo (compreso il personale locale) di astenersi da viaggi di lavoro non urgenti. Con il nuovo regolamento, il DFAE afferma di adempiere al suo dovere di cura nei confronti dei dipendenti. È stato dimostrato che la vaccinazione riduce il rischio di infezioni gravi, scrive il dipartimento di Ignazio Cassis.