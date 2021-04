Due svizzere disegnano l'introduzione dei Simpson

BERNA - Grande onore per due grafic designer svizzere: Katrin von Niederhäusern e Janine Wiget hanno disegnato la sequenza di apertura della celebre serie televisiva animata americana "I Simpson", nota anche come gag del divano. L'episodio sarà trasmesso questa sera negli Stati Uniti.

Interpellata oggi dall'agenzia Keystone-ATS, Niederhäuser non ha voluto fornire dettagli sul contenuto, ma ha confermato la notizia diffusa dal Blick e in precedenza da CH Medien.

Niederhäusern e Wiget avevano prodotto un video nel 2019 in cui ricreavano un tour gastronomico di papà Homer Simpson in 54 ristoranti di New Orleans. Come risultato, sono state invitate dai produttori dei Simpson a Hollywood. Uno dei responsabili ha poi proposto loro di creare una gag del divano, ha affermato Niederhäuser, parlando di un sogno che si realizza.

I Simpson sono la serie televisiva animata più longeva mai trasmessa dalla televisione americana. Dal 1989 prende in giro la società e lo stile di vita statunitense. È ormai giunta alla sua 32esima stagione.