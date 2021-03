AutoPostale, passeggeri giù del 25%

BERNA - La pandemia ha influito pesantemente sul risultato di AutoPostale: nel 2020, per la prima volta nella storia recente, il numero di passeggeri è sceso del 25%. I chilometri percorsi sono invece rimasti praticamente in linea con l'anno precedente.

Il crollo del numero di passeggeri ha causato l'anno scorso alla filiale della Posta una perdita operativa di 79 milioni di franchi, di cui 48 milioni dovuti agli effetti della pandemia, secondo il bilancio pubblicato una settimana fa.

Per AutoPostale si è trattato di un anno fuori dal comune sotto molti punti di vista, si legge in una nota odierna. In qualità di gestore del sistema nel trasporto pubblico regionale su strada, la filiale della Posta ha infatti assunto, in coordinamento con le FFS, la responsabilità della disposizione di misure operative per la protezione del personale e dell'attuazione uniforme dei provvedimenti definiti dall’UFSP.

Risultato: il numero di passeggeri è sceso in un anno da 167 a 127 milioni. Per diversi mesi è stato inoltre necessario sospendere la vendita dei titoli di trasporto sui veicoli e modificare gli orari di alcune linee.

Nonostante ciò, i 2'443 torpedoni di AutoPostale hanno percorso globalmente 121 milioni di chilometri (di poco inferiori ai 124 milioni di chilometri del 2019) e hanno servito per 366 giorni le 13’489 fermate presenti su tutte le 936 linee gestite.

La minore distanza percorsa ha comportato una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dirette e indirette: la cosiddetta "emissione CO2 equivalente" è diminuita del 5,5%, passando da 160’734 a 152’662 tonnellate.

Contemporaneamente, l'indice di soddisfazione dei clienti è salito da 80 a 82 punti. Alla fine del 2020, AutoPostale impiegava 4'614 persone, 162 in più rispetto all'anno precedente, per un totale di 4'058 impieghi a tempo pieno (3'865 nel 2019).