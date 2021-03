Anno da record per le patenti delle moto

BERNA - Oltre 30'000 persone hanno ottenuto l'anno scorso una patente di guida per moto, il 27% in più rispetto all'anno precedente. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA) secondo cui il forte incremento è probabilmente da ricondurre al fatto che accedere direttamente alla categoria massima A era possibile solo sino alla fine del 2020.

Molti hanno voluto ancora approfittare di questa opportunità, sottolinea l'USTRA. Complessivamente alla fine del 2020 in Svizzera 4'204'665 persone possedevano una patente per moto e 6'055'570 una licenza di condurre per auto.

Secondo la statistica USTRA sulle misure amministrative, nel 2020 sono state ritirate complessivamente 78'483 patenti, cifra che si attesta per il secondo anno consecutivo sotto quota 80'000. Sono aumentati invece, rispettivamente del 9,7% (a 1335) e del 15% (a 4043), gli annullamenti delle licenze in prova e le revoche di patenti per allievo conducente.

In 29'553 casi la patente è stata ritirata per eccesso di velocità (+7,8% rispetto al 2019), in 11'931 per guida in stato di ebbrezza (-9,1%), aggiunge l'USTRA. Le patenti sospese per guida pericolosa causata da disattenzione sono state 7985 (+1,3%), in aumento per la seconda volta consecutiva dopo anni di costante flessione. Rispetto al 2019 sono diminuite le revoche per guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (4402, -7,6%).

Infine nel 2020 sono state invalidate 18'157 patenti estere, vale a dire il 18,7% in meno rispetto al 2019.