In Svizzera 1075 contagi e 35 decessi

BERNA - Dati ancora positivi sul fronte del Covid. A ridosso della conferenza stampa settimanale, in cui verrà fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Svizzera, l'Ufficio federale di salute pubblica ha comunicato i numeri dei contagi nelle ultime 24 ore nel nostro paese.

Sono 1075 i nuovi positivi al virus in Svizzera e Liechtenstein. La curva è in linea con il calo registrato negli ultimi giorni (erano stati 2480 nel weekend). Negli ospedali sono stati ricoverati altri 62 pazienti per sintomi gravi dovuti all'infezione, mentre 35 persone sono purtroppo decedute.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei contagi in Svizzera

Sale così a 16 610 il totale dei positivi nelle ultime due settimane, a 505 quello delle ospedalizzazioni. Il tasso di riproduzione del virus - aggiornato al 5 febbraio - si attesta invece a 0,88.

I tamponi positivi su totale di 24 140 sono stati il 5,5 per cento (in leggero calo rispetto a ieri). Sono 14 186 le persone sottoposte a isolamento perché positive al virus, mentre 24 144 quelle in quarantena dopo essere entrate in contatto con dei positivi. Altre 3556 invece sono in isolamento domiciliare perché rientrate di recente da paesi a rischio.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva delle ospedalizzazioni e dei decessi in Svizzera (fonte Ufsp)

elaborazione tio.ch/20minuti