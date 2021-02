«Infermieri e anziani, fatevi vaccinare!»

BERNA - L'uscita dalla pandemia passa anche dal vaccino. Ma a livello nazionale, secondo i sondaggi, soltanto il 40% del personale sanitario e delle case di cura intende farsi vaccinare. E la percentuale dei residenti è di circa il 60%. «Questa situazione è estremamente allarmante» afferma il Consiglio svizzero degli anziani, che esorta quindi infermieri, assistenti e anziani a farsi vaccinare.

«Delle oltre 2'500 persone decedute dal Covid-19 in Svizzera in ottobre e novembre, oltre la metà erano residenti di case di cura» si legge in una nota, in cui si ricordano gli obiettivi del vaccino: diminuire la progressione della forma grave della malattia e i decessi; garantire la fornitura di assistenza sanitaria; ridurre l'impatto negativo della pandemia sulla salute fisica e mentale della società e sull'economia.