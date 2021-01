La variante inglese alle elementari di Saint-Nicolas

SION - La scuola elementare di Saint-Nicolas in Vallese è stata chiusa in seguito alla scoperta di diversi casi di Covid-19, hanno annunciato stasera in una nota le autorità cantonali. Undici bambini e sei insegnanti sono stati testati positivi, alcuni dei quali alla variante inglese del virus.

Una classe della scuola di Saint-Nicolas si trovava già in quarantena da giovedì sera. Dal momento che la variante inglese del Covid-19 è stata identificata, «le misure sono state estese e tutto l'istituto scolastico di Saint-Nicolas» - 160 allievi, 40 genitori e 17 persone del corpo docente - sono stati posti in quarantena per 10 giorni», si precisa nel comunicato.

Due classi delle elementari di Saint-Maurice sono pure state messe in quarantena, dopo la scoperta di diversi casi positivi, di cui uno della variante inglese.

L'insegnamento verrà mantenuto nei due istituti con corsi a distanza, sottolinea la nota. Le altre scuole vallesane rimangono aperte, ha indicato il cantone, per il quale il piano di protezione viene applicato scrupolosamente e funziona bene.