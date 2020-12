Lista nera: fuori Portogallo ed Emilia-Romagna, dentro la Svezia

BERNA - La Svizzera ha modificato la lista dei posti che prevedono la quarantena al momento dell'arrivo nella Confederazione. Aggiungendo Svezia, Belize e la regione tedesca della Sassonia ed eliminando Portogallo, Ungheria, Macedonia del Nord, Polonia e tutte le regioni austriache e una regione italiana: l'Emilia-Romagna.

La lista - valida dal 28 dicembre - è ora la seguente:

Regioni degli Stati limitrofi

In Germania: Sassonia

In Italia: Friuli Venezia Giulia e Veneto

Stati

Andorra

Belize

Croazia

Georgia

Lituania

Lussemburgo

Montenegro

San Marino

Serbia

Slovenia

Stati Uniti

Svezia

L'UFSP ricorda che un risultato negativo del test non esenta dall'obbligo di quarantena e non ne riduce la durata. Ci sono invece deroghe per chi è in viaggio d'affari per un motivo importante improrogabile, per motivi medici e per i passeggeri in transito che hanno soggiornato in una zona a rischio elevato di contagio per meno di 24 ore.

Anche le regioni di confine con la Svizzera possono essere escluse dall'elenco nonostante la loro incidenza soddisfi i criteri di inclusione, poiché esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale.