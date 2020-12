10'726 contagi e 445 ricoveri nel weekend

BERNA - 10'726 nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Il dato diffuso questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica si riferisce alle ultime 72 ore. Di media, sono 3'575 i nuovi casi giornalieri del fine settimana. I test effettuati (PCR e antigenici) sono stati 75'775: il 14.2% è risultato positivo. Gli ospedali svizzeri, da venerdì mattina, hanno accolto altri 445 pazienti affetti da Covid-19 (148 di media al giorno). Mentre, purtroppo, si registrano anche 193 decessi (64 in media).

Parla Berset - Alle 12.30 - ricordiamo - il consigliere federale Alain Berset parlerà della situazione epidemiologica alla stampa, dopo avere incontrato questa mattina la Conferenza dei direttori cantonali della sanità e a seguito dell'appello di cinque ospedali universitari.

174 contagi in Ticino - In Ticino, nelle ultime 24 ore, 174 persone sono risultate positive al virus, per un totale di 19'174 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche otto decessi, il che porta il totale delle vittime a 652. Negli ultimi 14 giorni il nostro cantone è tra quelli che presentano l'incidenza più alta di tutta la Svizzera, ovvero 949,95 casi ogni centomila abitanti (vedi cartina). Solo San Gallo è messo peggio con 951.38.



Ufsp

Il Ticino resta tra i cantoni con la più alta incidenza e non potrà quindi usufruire delle eccezioni sulle aperture.

Più di 55'000 casi in due settimane - Osservando i dati delle ultime due settimane i contagi sono stati 56'382 (media 4'027 al giorno), le ospedalizzazioni 1'558 (112 ogni 24 ore) e i decessi 942 (67 al giorno). La curva dei contagi settimanali (vedi grafico) è abbastanza stagnante (come per il Ticino) su alti livelli e nell'ultima settimana ha fatto segnare una lieve (preoccupante) crescita.



Tio.ch / 20 minuti

La curva dei contagi resta su alti livelli.

I dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 384'557 persone. I ricoveri sono stati 15'584 e i decessi 5'589. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 3'095'612. L'incidenza della malattia in Svizzera ha raggiunto i 4'448.43 casi ogni 100'000 abitanti.

Isolamento e quarantene - Le persone in isolamento sono 28'722: altre 32'153 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 207 cittadini elvetici rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

Ufsp