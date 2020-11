In Svizzera altri 8'270 casi e 86 decessi

BERNA - Altri 8'270 casi accertati (ieri erano 5'980), 86 decessi e 304 ricoveri. Sono questi i principali numeri relativi all'andamento della pandemia di coronavirus in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nelle ultime ventiquattro ore, come si evince dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Con 32'558 test Covid-19 effettuati nelle ultime ventiquattro ore, il tasso di positività è del 25,4%.

Dall'inizio dell'emergenza, in Svizzera si contano ora complessivamente 243'472 casi accertati, 2'769 decessi legati al virus e 9'752 ospedalizzazioni.

Al momento in tutto il paese 42'916 persone sono in isolamento, in quanto risultate positive al coronavirus. Altre 38'714 sono in quarantena, per essere state a contatto con un malato. E 1'590 persone si trovano invece in quarantena dopo l'entrata in Svizzera da un paese o una regione con rischio elevato di contagio.

«I ricoveri devono diminuire» - Ieri, commentando l'andamento della pandemia nel nostro paese, Stefan Kuster dell'UFSP ha affermato che «il numero dei casi e dei ricoveri deve diminuire ancora affinché la situazione possa definirsi più tranquilla». E ha spiegato che è «ancora troppo presto per dire se le misure adottate dal Governo federale abbiano innescato un'inversione di tendenza». In questi giorni - perlomeno per quanto riguarda il numero dei nuovi casi - non è comunque stata superata la soglia dei diecimila, com'era avvenuto invece la scorsa settimana.

Gli esperti della Confederazione hanno quindi nuovamente invitato la popolazione ad adottare un comportamento corretto, nel rispetto delle disposizioni anti-coronavirus, delle norme igieniche accresciute e del distanziamento sociale. «Ognuno può fare la differenza» ha ribadito Thomas Steffen, rappresentante dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera.

La situazione in Ticino - Oggi in Ticino sono stati segnalati 482 nuovi casi accertati di coronavirus: si tratta di un numero mai raggiunto in ventiquattro ore nel nostro cantone. Inoltre il bollettino odierno delle autorità sanitarie cantonali parla anche di sei ulteriori decessi. Nelle strutture sanitarie sul territorio ticinese sono attualmente ricoverate 309 persone risultate positive al tampone, di cui 27 in terapia intensiva.