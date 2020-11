Agli svizzeri mancano burro e uova

BERNA - I contingenti 2020 per l'importazione di burro e uova vengono aumentati di 2000 tonnellate ciascuno. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale accogliendo le domande del settore. Lo scopo è garantire l'approvvigionamento dei consumatori nei prossimi mesi.

In primavera, a causa della crisi innescata dal coronavirus, la domanda di burro e uova nel commercio al dettaglio è cresciuta considerevolmente. In seguito alle misure adottate a fine ottobre 2020 per limitare la seconda ondata, i rappresentanti dei due settori interessati prevedono un ulteriore incremento del consumo.

Per far fronte all'aumento della domanda, quest'anno il contingente doganale parziale di burro è già stato incrementato a giugno e a settembre. Più in generale, si osserva una diminuzione della produzione di burro causata dall'aumento di quella di formaggio mentre la produzione di latte è rimasta costante.

Per il 2021, la competenza di autorizzare temporaneamente il contingente doganale parziale di burro è stata affidata all'Ufficio federale dell'agricoltura. Per quel che concerne le uova, anche in questo caso il contingente era già stato aumentato durante l'anno in corso.