Gli impiegati svizzeri sono i meno sotto pressione d'Europa

BRUXELLES - A livello europeo, gli impiegati svizzeri sono quelli che si lamentano meno di essere sotto pressione a causa del tempo. Seguono tedeschi e belgi, mentre chiudono la classifica i maltesi: uno su cinque afferma di essere costantemente sotto pressione.

I dati pubblicati oggi dall'Ufficio europeo di statistica Eurostat prendono in considerazione la pressione esercitata dal tempo sul posto di lavoro. In Svizzera solo un impiegato su 20 lamenta una pressione costante, mentre uno su dieci parla di pressione "frequente". Oltre un terzo non conosce tale problema.

Gli spagnoli non hanno "mai" pressione più frequentemente degli elvetici, ma in compenso il doppio delle persone parla di pressione "costante". Solo il 10% di bulgari e finlandesi dichiara di non avere il problema.