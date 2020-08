Avenir Suisse lancia il sasso: «Non ha senso che la posta arrivi tutti i giorni»

Posta solo 2-3 volte a settimana? Caricamento in corso ... Cosa ne pensi di questa proposta? Posso tranquillamente attendere alcuni giorni prima di ricevere la posta Il servizio di consegna postale non deve assolutamente diminuire e deve continuare ad essere giornaliero Il postino dovrebbe addirittura passare più di una volta nel corso della giornata È indifferente, tanto non ricevo posta [{"keyQ":"q_e5m2r"}] Vota Risultati Cosa ne pensi di questa proposta? Posso tranquillamente attendere alcuni giorni prima di ricevere la posta 20% (284 voti) 20% Il servizio di consegna postale non deve assolutamente diminuire e deve continuare ad essere giornaliero 73% (1012 voti) 73% Il postino dovrebbe addirittura passare più di una volta nel corso della giornata 7% (92 voti) 7% È indifferente, tanto non ricevo posta 0% (6 voti) 0% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1453167,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1033869","title":"Posta solo 2-3 volte a settimana?","questions":{"q_e5m2r":{"a":{"a_6mnsx4":"Posso tranquillamente attendere alcuni giorni prima di ricevere la posta","a_kxtr48":"Il servizio di consegna postale non deve assolutamente diminuire e deve continuare ad essere giornaliero","a_205dq":"Il postino dovrebbe addirittura passare più di una volta nel corso della giornata","a_9sm2fc":"È indifferente, tanto non ricevo posta"},"q":"Cosa ne pensi di questa proposta?","t":"0"}}}

BERNA - Il numero delle lettere, si sa, è sempre più in picchiata. La posta ne distribuisce sempre meno. Tuttavia la Legge svizzera impone l’obbligo di consegna della posta e quindi pacchi, lettere e riviste, almeno cinque giorni a settimana. Oggi spunta però la proposta di Avenir Suisse che lancia il sasso sulle pagine del Tages Anzeiger: non è necessario che il postino venga tutti i giorni. Bastano due o tre volte a settimana. Una soluzione che contribuirebbe - secondo Avenir Suisse - a stabilizzare il calo del reddito operativo determinato dalla diminuzione dei volumi della posta.

D’altronde in altri paesi il postino non viene mica tutti i giorni. In Belgio ad esempio la posta viene consegnata solo due volte durante la settimana.

Avenir Suisse suggerisce inoltre la possibilità di pagare una tariffa extra se si vuole ricevere la posta in maniera veloce, quindi in giornata. Oppure il destinatario potrebbe essere informato della presenza di una lettera o di un pacco, e invitato a recarsi personalmente all’ufficio postale a ritirarlo.

Si tratta di proposte che farebbero storcere il naso a parecchi utenti. Tuttavia bisogna subito precisare che un simile modello non è in discussione presso i vertici della Posta. Almeno per ora. Anche perché - come detto - la legge impone una consegna giornaliera su cinque giorni lavorativi.