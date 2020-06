BERNA - Si apprende solo oggi che Daniel Koch, l'ex alto delegato dell'Ufficio federale della sanità durante il coronavirus, è sotto scorta della polizia. Il signor Koch, oggi in pensione, sarebbe stato in passato attaccato e insultato, secondo quanto rivela il sito Nau.ch. Tanto quanto basta per decidere di attivare la protezione da parte dello stato. Nessuna minaccia vera e propria, ma solo insulti e attacchi vari.

«A dire il vero - ha spiegato Daniel Koch - non sono a conoscenza dei motivi specifici che hanno portato la Fedpol ad attivare questa misura. La polizia, ogni due ore, fa una sorta di check in per assicurarsi che tutto sia a posto. Sono molto grato agli agenti per tutto quello che fanno».

La portavoce della Fedpol, Katrin Schmitter, dal canto suo ha spiegato al sito che durante il periodo di crisi del coronavirus, la sicurezza dell'Ufficio federale della sanità pubblica e dei suoi rappresentanti è stata straordinaria, e ha riguardato nello specifico Daniel Koch che era fortemente esposto. «Il dispositivo di sicurezza faceva parte di un protocollo vista la situazione critica».

Fatto sta che la protezione della polizia si è resa necessaria anche dopo la fine del suo mandato. Insomma, anche oggi che fa vita da pensionato, Daniel Koch è sotto scorta.