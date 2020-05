AutoPostale, da lunedì orari normali (con regole ed eccezioni)

BERNA - Da lunedì AutoPostale tornerà ad operare secondo gli orari regolari. Non è però prevista la circolazione di bus notturni e transfrontalieri, le linee a scopo esclusivamente turistico non saranno servite e non si potranno portare a bordo dei mezzi biciclette. I viaggiatori dovranno inoltre rispettare alcune regole, indica l'azienda in una nota odierna.

A differenza di quanto è previsto sui treni delle FFS, riprenderà anche il controllo dei biglietti, che i passeggeri non potranno comunque ancora acquistare dai conducenti. Gli utenti sono inoltre invitati a effettuare solo viaggi essenziali, a non spostarsi nelle ore di punta e a indossare una mascherina protettiva se non può essere mantenuta una distanza di due metri.

AutoPostale afferma che i veicoli vengono puliti almeno una volta al giorno, in particolare le superfici di contatto quali maniglie, sostegni e pulsanti. Ulteriori squadre di pulizia sono dispiegate in punti di trasferimento molto frequentati.

Nelle località in cui le scuole dell'obbligo riprenderanno le lezioni, AutoPostale garantirà il trasporto degli scolari. L'azienda rileva tuttavia che in molti casi non sarà possibile rispettare le norme di distanziamento interpersonale. In linea di principio per ragazze e ragazzi valgono comunque le stesse regole applicate agli adulti. Pertanto, se le distanze non possono essere mantenute, anche loro devono indossare le mascherine.

Per contenere la diffusione del virus, l'industria del trasporto pubblico si affida alla collaborazione e alla solidarietà dei clienti. Dato che vi saranno più persone a utilizzare nuovamente i mezzi, il piano di protezione comunicato il 30 aprile dal settore resterà in vigore fino a nuovo avviso.

In linea di massima, gli orari alle fermate, quelli cartacei e le app dovrebbero essere ripristinati a partire dall'11 maggio. Nei primi giorni dopo il cambio di orario, le fonti più affidabili saranno comunque gli orari online, precisa AutoPostale.