Bambina morta sulle piste: sciatore condannato a una pena pecuniaria

BERNA - È successo il 27 dicembre 2018 nel comprensorio invernale di Lenk, nel Canton Berna: una bambina di quattro anni aveva perso la vita dopo essere stata travolta da uno sciatore.

L’episodio è ora sfociato in una condanna. Come riferisce la SonntagsZeitung, l’uomo - oggi ventunenne - è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo. E nei suoi confronti è stata stabilita una pena pecuniaria, sospesa, di complessivi 11’000 franchi, oltre una multa di 2’700 franchi.

Secondo il decreto d’accusa, quel giorno il giovane stava percorrendo una pista blu «ad alta velocità (almeno 50 chilometri orari)». E non aveva visto una cunetta, che lo aveva catapultato in aria. Per questo motivo - si legge - «non poteva frenare e nemmeno correggere la sua traiettoria». Ed è così finito contro la bambina.

Per l’accusa, il giovane sciatore ha infranto diverse regole FIS (Federazione internazionale di sci) per la sicurezza sulle piste.

