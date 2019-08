La prima volta? Spesso è un one night stand o con amici

ZURIGO - La prima volta? Per una donna su tre e quasi la metà degli uomini non avviene con un partner fisso. Lo si evince dal grande sondaggio sul sesso di 20 minuti (vedi box). Il 16% degli intervistati dichiara infatti di aver perso la verginità in un one night stand, mentre il 14% ha fatto la sua prima esperienza sessuale con un amico.

«La mia prima volta è stata a quattordici anni con un compagno di scuola» racconta la ventenne Ramona*. Nonostante l’esperienza non sia stata né romantica né positiva, lei comunque la rifarebbe. «È stata una delle migliori idee in assoluto, volevamo semplicemente capire cosa si prova in modo da non avere poi nessuna sorpresa con il grande amore».

Per Ramona l’esperienza è stata molto preziosa: «Ci siamo fatti delle proposte di miglioramento, per esempio spiegandoci a vicenda come e dove toccare». Se qualcuno vuole superare la propria insicurezza e ha un amico sensibile, «provare il primo sesso con lui è un’esperienza che posso soltanto consigliare».

«Conoscersi bene è stato d’aiuto» - Anche Mario* (22) alla sua prima volta è finito a letto con un’amica: «Con lei, che aveva già esperienza sessuale, potevo parlare di qualsiasi cosa. Mi ha proposto di mostrarmi tutto, in modo che anch’io potessi fare esperienza». Il tutto è successo a casa, sul divano: dalle coccole, i due sono passati al rapporto completo. «Ero meno nervoso del previsto - racconta ancora Mario - mi ha aiutato molto il fatto che ci conoscessimo bene. Così mi sono sempre sentito bene. Ed entrambi ci siamo davvero divertiti».

Come accade a una donna su otto, Sandra* (27 anni) ha perso la sua verginità con un one night stand: all’età di quindici anni ha avuto il suo primo rapporto con un uomo conosciuto online. «Sapevo a malapena quello che stava accadendo e il giorno successivo non me ne ricordavo quasi. Mi pento di aver perso la verginità con uno sconosciuto». Di quell’uomo non ha mai più avuto notizie. Oggi è convinta che il bel sesso va sempre accompagnato con l’amore e la passione.

Troppo presto, indesiderato, doloroso - Amore e passione? Per il trentatreenne Richard erano, all’epoca, una questione secondaria: «A 21 anni sono stato con una prostituta». Allora voleva semplicemente perdere la verginità. Ora quell’esperienza la ricorda con sentimenti misti: «Sono venuto dopo due minuti, nonostante avessi pagato per un’ora. Per il resto del tempo ho avuto con quella donna una profonda conversazione su Dio e sul mondo».

Mentre in molti sperano in una prima volta da sogno, la realtà è completamente diversa. Secondo il sondaggio, soltanto per il 40% delle donne e il 60% degli uomini si è trattato di una bella esperienza. Quasi una donna su tre ha un ricordo negativo del primo rapporto sessuale: è avvenuto troppo presto, è stato indesiderato, con il partner sbagliato o è stato doloroso.

È il caso di Mary*: «Avevo diciassette anni, lui era il mio grande amore. Non è stato romantico come nei film. È stata una delle mie esperienze più dolorose. Dato che ero nervose, ha fatto ancora più male». Per Leni (29) è stato anche umiliante: «È successo a una festa, stavamo assieme e per entrambi era la prima volta. Mi penetrava in maniera martellante, io sentivo soltanto un lungo dolore. Dopo il rapporto lui è corso fuori dalla stanza con il preservativo usato e con orgoglio lo ha mostrato a tutti».

*nome noto alla redazione

Signor Bachmann*, per quasi il 40% delle persone la prima volta non avviene con un partner fisso. È cambiato qualcosa?

«Sì, oggigiorno alla prima volta l’amore non ha più un ruolo così importante come un tempo. La sessualità viene vissuta in maniera variegata ed è meno legata alle relazioni».

Per il 14% la prima volta avviene con amici. Quali sono i vantaggi e i rischi?

«Se conosci bene qualcuno, puoi lasciarti andare, sei disposto a correre dei rischi e puoi semplicemente sperimentare. In questo modo la sessualità può essere vissuta senza vincoli e in maniera meno restrittiva che all’interno della coppia. Ne potrebbe però soffrire l’amicizia, nel caso che uno dei due improvvisamente si innamori. È quindi importante che entrambi fissino prima dei paletti, comunicando in modo chiaro i limiti e come intervenire in caso che vengano oltrepassati. Così per entrambi può diventare una esperienza informale molto piacevole».

Un uomo su venti perde la verginità con una prostituta. Quali sono i motivi?

«Tra questi c’è la pressione sociale: se tutti gli amici si vantano di avere già fatto sesso, si vuole superare in modo facile questa fase. Per uomini timidi e insicuri sul fronte sessuale, il bordello può essere un’esperienza preziosa. Non ci sono flirt né il corteggiamento: ci si risparmia la parte relativa alla relazione e si viene soddisfatti come si vorrebbe. Chiaramente non si impara come comportarsi nella sessualità di coppia. Si tratta quindi soltanto di un “solitario in due”».

*Martin Bachmann, sessuologo