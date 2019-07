Quando all'estero il roaming di 1 GB ti costa 45.000 franchi

LUGANO - Trovare rapidamente una località sfruttando Google Maps, inviare foto della spiaggia tramite Whatsapp, tornare in hotel con Uber e più tardi cercare un ristorante su Tripadvisor. Il telefono cellulare è parte della vita di tutti i giorni per molti, anche durante le vacanze. Ma appena fuori casa bisogna stare attenti. Perché il roaming dati con un abbonamento svizzero può essere "scandalosamente costoso", come rivelato da un'analisi di Moneyland.ch agli inizi di giugno. E se prima, il servizio di confronto comparava il roaming nell'Europa occidentale, ora riesce a tenere d'occhio 183 paesi in tutto il mondo.

Lo studio ha valutato cosa costa 1 GB di dati in roaming in tutti e 183 i paesi. L'esperto di telecomunicazioni Ralf Beyeler ha calcolato l'offerta più economica per 1 GB di roaming dati per ciascun provider. Sono stati presi in considerazione pacchetti di roaming dati e tariffe standard, ma non gli abbonamenti che hanno incluso il roaming.

L'errore più grande durante le vacanze? «È sufficiente navigare», spiega Beyeler. Se non si è acquistato un pacchetto di dati da sfruttare all'estero, il telefono cellulare può essere bloccato dopo solo pochi minuti di accesso a Internet per raggiungimento dell'importo massimo. «Per i pochi minuti si paga rapidamente un importo di oltre 100 franchi», prosegue Beyeler.

I paesi più economici - Il roaming in Canada e negli Stati Uniti è diventato più economico rispetto all'anno precedente. Per 1 GB di dati si spendono circa 10 franchi con il provider TalkTalk. Si spendono 14,90 franchi in Groenlandia e Portorico per i clienti di Sunrise. Qynamic offre 1 GB di dati per 15 franchi in 25 paesi, tra cui Australia, Russia o Tailandia.

I paesi più costosi - 199,95 franchi svizzeri. È quanto si spende con Salt se utilizzano 1 GB di dati in paesi come Cuba, le Maldive o la Namibia. In questi paesi quella di Salt è un'offerta favorevole. Di gran lunga il più costoso è il roaming con Ok.- mobile. I clienti, per 1 GB, possono arrivare a spendere 45.000 franchi in questi paesi. È comunque un prezzo teorico, poiché riguarda un'offerta prepagata e il roaming verrebbe bloccato prima.

1 GB per meno di 100 franchi - In 85 dei 183 paesi intervistati, Swisscom offre 1 GB di roaming dati al prezzo più basso. Qynamic è conveniente in 51 paesi e Salt in 33 paesi. Il fornitore più costoso in tutti i 183 paesi presi in esame è Ok.- mobile.

Swisscom offre ai suoi clienti 1 GB di dati con meno di 100 franchi in 147 paesi in tutto il mondo. Seguito dai provider M-Budget e Wingo con 145 paesi. Il secondo maggiore fornitore, Sunrise, offre il roaming dei dati per meno di 100 franchi in 49 paesi. UPC solo in 6 paesi assieme a Lebara. Salt (Prepaid), TalkTalk e Yallo sono all'ultimo posto con 5 paesi ciascuno.

Swisscom è il fornitore con il roaming dati più favorevole nella maggior parte dei paesi. Ma, 1 GB di roaming dati presso Swisscom è proibitivo in 11 paesi, tra cui Cuba e Namibia, con tariffe «fino a 9900 franchi», precisa Beyeler.