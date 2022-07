«In Ferrari c'è stata una falla, poi tante altre: ora serve una gara “normale”»

Ultime battute sulla Haas e Mick Schumacher, figlio d’arte sotto pressione e in grossa difficoltà. L’anno scorso al suo fianco c'era Mazepin e stavano sul fondo. Ora c’è Magnussen, capace di portare punti e spingere la monoposto (anche migliorata) dove lui non è ancora riuscito.

«Non sono sorpreso e non lo sono mai stato. È un ragazzo che si impegna e lavora sodo, ma gli addetti ai lavori avevano già le idee chiare dai tempi della F2 e F3. All’inizio sentiva la pressione per via del suo cognome. Poi non era più un nome nuovo nel paddock, ora ha un compagno più veloce. Se lo vogliono lasciare in F1 resterà lì. Però non abbiamo visto la scintilla del talento puro. Come con Russell, che alla Williams aveva dimostrato d’avere quel qualcosa in più. O ai tempi Verstappen; ma ci metto anche Gasly. La classe era evidente. Ora c’è Magnussen che è più bravo e porta punti, mettendo in luce le differenze. Prima, vuoi per un motivo o per l'altro, con Mazepin era diverso».