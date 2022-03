Mercedes travolta dalla festa Ferrari

SAKHIR - Il terzo e quarto posto del Bahrain non sembrano un risultato troppo brutto per la Mercedes. Certo le prestazioni offerte fino all’anno scorso sono ancora lontane; se hanno fatto una “doppiettina”, le frecce d’argento non possono tuttavia essere tanto male. O no?

A stroncare le monoposto anglotedesche è stato... il team principal Toto Wolff il quale, sincero e pragmatico, ha ammesso che la rincorsa ai migliori, leggasi Ferrari e Red Bull, sarà lunga e potrebbe non completarsi in questa stagione.

«Senza i problemi avuti dalla Red Bull avremmo chiuso al quinto e sesto posto - ha raccontato il dirigente - siamo stati un secondo al giro più lenti dei nostri rivali; quello ottenuto in Bahrain, tenuto conto di ciò, è un risultato fantastico. Dobbiamo lavorare e provare a migliorare ma, per quanto visto in pista, non siamo in corsa per vincere il titolo».

