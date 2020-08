Nuove bordate su Binotto: «Inadatto»

MARANELLO - La Ferrari sta attraversando un periodo molto difficile. I risultati stentano ad arrivare e le monoposto di Vettel e Leclerc sono spesso in retrovia, creando malcontento nei due alfieri del Cavallino. Ma a chi bisogna additare la colpa del fallimento rosso? A tal proposito Colin Kolles, ex team principal F1 con le piccole scuderie di HRT e Spyker, ha pochissimi dubbi...

«Binotto è un grande ingegnere, ma non è adatto al ruolo di team principal – le sue parole a "f1grandprix.motorionline.com" – Non può essere a capo di una squadra di Formula 1. Conosco Mattia personalmente: dà molto più peso ai numeri e ai dati che all’aspetto emotivo. Da manager di un team questo non te lo puoi permettere».

La separazione da Vettel, resa ufficiale ancor prima che la stagione partisse, si è trasformata in un boomerang... «Comunicando la notizia hanno distrutto la loro stagione ancor prima di cominciare. I piloti soffrono molto nel momento in cui percepiscono di non avere più il totale supporto della squadra. Proprio come sta succedendo a Vettel. Il problema non è stata la scelta di non rinnovare, ma il modo in cui Sebastian è stato scaricato».

keystone-sda.ch (ALEJANDRO GARCIA / POOL)