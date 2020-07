Rossi è motivato: «Sono pronto a combattere di nuovo»

La prima gara stagionale di MotoGP - che ha avuto luogo domenica scorsa - non ha sorriso a Valentino Rossi, il quale non è riuscito a portare a termine la corsa.

Il pilota italiano è però carico in vista del secondo Gran Premio che si disputerà sempre sul circuito di Jerez de la Frontera. «Il primo GP di Spagna è stato difficile per me, ma mi sento bene e sono pronto a combattere di nuovo», si può leggere sulle colonne di "Sportal.it". «Domenica scorsa ho lottato molto per il caldo a causa del degrado degli pneumatici e alla fine ho dovuto ritirarmi da una gara sfortunata. In un certo senso è comunque positivo poter correre nuovamente a Jerez questa settimana, perché possiamo utilizzare i dati registrati a nostro vantaggio. Lavoreremo sodo perché vogliamo tornare forti già il prossimo weekend».

keystone-sda.ch (ROMAN RIOS)