Colpo Bienne, ecco Lindbohm: «Difensore polivalente»

In vista della stagione 2020/2021 il Bienne ha messo sotto contratto Petteri Lindbohm. Negli ultimi due campionati il difensore finlandese ha vestito la maglia del Losanna con cui ha messo a referto 41 punti in 103 incontri disputati.

Nella sua carriera il 26enne ha anche militato per tre anni in NHL con i St. Louis Blues (40 match, 3 punti): «Petteri Lindbohm mette sul ghiaccio molta energia e passione», ha dichiarato il general manager del Bienne Martin Steinegger. «È un difensore dinamico, polivalente, in possesso di una certa prestanza fisica nella zona difensiva e che ama inserirsi come quarto uomo in fase offensiva. Sarà un pilastro importante del nostro reparto arretrato».

Lindbohm raggiunge così gli altri due stranieri attualmente sotto contratto nel roster dei seelanders, ovvero Toni Rajala e Marc-Antoine Pouliot.