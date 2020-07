Lo Zurigo piazza il colpo Andrighetto

ZURIGO - Colpo grosso degli ZSC Lions, che per le prossime 5 stagioni hanno ingaggiato Sven Andrighetto (contratto fino al 2025).

Lo Zurigo ha vinto la concorrenza di diversi club che avevano messo gli occhi sulla forte ala rossocrociata, reduce però da una stagione piuttosto tribolata in KHL. Passato la scorsa estate all'Avangard Omsk dopo otto campionati oltreoceano (cammino iniziato in QMJHL nel 2011), in Russia Andrighetto ha totalizzato 29 punti (13 gol) in 62 match. Recentemente era stata ufficializzata la rescissione consensuale del contratto tra le parti.

Divenuto in questi anni un punto fermo della Nazionale di Fischer, Andrighetto - cresciuto proprio nel'organizzazione dello Zurigo - era stato draftato nel 2013 dai Canadiens in 86esima posizione assoluta. Dopo le prime esperienze in AHL (132 punti in 170 incontri), il rossocrociato ha giocato complessivamente 237 partite NHL con le maglie di Montréal e Colorado (32 gol e 52 assist in totale).

Con la Nazionale elvetica si era messo in grande evidenza soprattutto nei Mondiali del 2018, culminati con una splendida medaglia d'argento (2 gol e 7 assist in 9 match).