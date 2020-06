Abbonati deliziati con l’anteprima della news

GINEVRA - Colpaccio per il Ginevra, capace di alzare il livello del proprio roster ingaggiando Linus Omark. Le Aquile hanno anticipato ai loro abbonati la firma dell’attaccante, che si è legato al club per le prossime due stagioni.

La National League non è una novità per il 33enne svedese (draftato dagli Edmonton Oilers nel 2007), che già nel 2012/2013 aveva incantato a Zugo mettendo a referto 75 punti (19 reti) in 60 match. Negli ultimi cinque campionati Omark ha giocato in KHL con i Salavat Yulaev Ufa. Per lui 338 punti (85 gol) in 346 incontri.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)