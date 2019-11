All’Ambrì non basta un Super D’Agostini, biancoblù superati dai Dragoni

FRIBORGO – Rimonta sfiorata per l’Ambrì. I ragazzi di Cereda, al rientro dopo la pausa, sono stati superati dal Friborgo con il punteggio di 4-2. I leventinesi hanno pagato a caro prezzo le disattenzioni difensive che hanno permesso ai burgundi di siglare tre reti nei primi minuti. A nulla è servita la doppietta di un ispiratissimo D’Agostini e il debutto positivo del nuovo straniero Upshall. I biancoblù torneranno in pista già domani quando alla Valascia arriverà il Losanna.

A sbloccare la contesa sono stati i burgundi che dopo 2’10’’, in superiorità, hanno sfruttato una disattenzione difensiva dell’Ambrì per infilare l’1-0 con Rossi. Un’altra leggerezza della difesa biancoblù ha permesso al 6’33’’ a Brodin di involarsi e infilare il disco alle spalle di Conz. La situazione per Hofer e compagni si è complicata ulteriormente al 11’44’’ quando Desharnais ha siglato il 3-0. Nel momento di maggiore difficoltà i ticinesi sono però riusciti a reagire con D’Agostini che ha superato Berra per la prima volta (14’). La prima sirena ha così chiuso sul 3-1 un primo tempo dominato dai dragoni.

Dopo un difficile avvio di secondo periodo gli ospiti, ancora con D’Agostini, hanno trovato al 26’46’’ la seconda rete della serata che ha riaperto definitivamente la partita. Dopo aver sofferto in boxplay i ragazzi di Cereda sono tornati a rendersi pericolosi con Upshall e Jelovac. Il cronometro è quindi corso rapido fino alla seconda sirena senza che il punteggio subisse altri cambiamenti.

Il terzo tempo si è aperto con una ghiotta occasione che Schmutz non è riuscito a trasformare a porta sguarnita. I sopracenerini hanno faticato a proporsi con frequenza dalle parti di Berra e si è così arrivati fino ai minuti finali di gara con i ticinesi a provare l’assalto finale e i burgundi bravi a resistere e a chiudere la contesa con Rossi a porta vuota (59’21’’).

FRIBORGO - AMBRÌ 4-2 (3-1, 0-1, 1-0)

Reti: 2’10’’ Rossi (Lhotak, Mottet) 1-0; 6’33’’ Brodin (Furrer) 2-0; 11’44’’ Desharnais (Stalberg, Gunderson) 3-0; 14’01’’ D’Agostini (Upshall) 3-1; 26’46’’ D’Agostini (Müller) 3-2; 59’21’’ Rossi 4-2;

Ambrì: Conz; Fischer, Plastino; Jelovac, Ngoy; Dotti, Fohrler; Payr; Hofer, Müller, D’Agostini; Egli, Flynn, Trisconi; Zwerger, Dal Pian, Upshall; Bianchi, Goi, Rohrbach; Neuenschwander.

Penalità: HCFG 2x2’ +1x10’ HCAP 5x2’ +1x10’

Note: Bcf Arena 6260 spettatori. Arbitri: Stricker, Dipietro, Kherli, Gnemmi.

keystone-sda.ch/ (PETER KLAUNZER)