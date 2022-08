Il Lugano fatica a ingranare: i gol ci sono, ma ci vuole ancora tempo

Eppure il 4-1 rifilato al Winterthur domenica scorsa faceva pensare a un'inversione di rotta, anche perché la squadra ha finora mostrato delle buone trame di gioco in campo, ma è evidentemente ancora troppo acerba. Sono infatti stati molti i cambiamenti importanti che hanno toccato la rosa del Crus nel mercato estivo – da Maric a Lavanchy, passando per Lovric e Custodio – e per questo il gruppo ha bisogno di tutto il tempo necessario per trovare gli equilibri ideali e per fare in modo che i nuovi arrivati possano lavorare senza troppa pressione addosso. La compagine sottocenerina è comunque andata finora in rete ben otto volte - unitamente alla capolista Young Boys - e vanta il miglior attacco del campionato (le reti incassate sono anche otto). Da segnalare che i bernesi guidano la graduatoria insieme al Servette, che di segnature ne ha realizzate solo tre(!).