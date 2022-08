Vittoria pesante a Vaduz per l’ACB

Scesi in campo con il giusto piglio e la giusta attenzione, i granata hanno saputo controllare e ferire gli avversari, mandati nello spogliatoio, per l’intervallo, con un doppio svantaggio sul groppone (reti di Manis al 19’ e Pollero al 34’). Convinti di aver preso definitivamente il comando delle operazioni in casa di una squadra fin qui in difficoltà, i ticinesi non sono tuttavia riusciti a cominciare la ripresa con la stessa intensità mostrata nei primi 45’. E per questo sono stati puniti. Con Ulrich (48’) e Hadzi (66’), i padroni di casa sono infatti velocemente saliti fino al pareggio, accelerando poi in cerca di una vittoria per loro importante. Hanno attaccato con coraggio ma, imprecisi e frettolosi, non sono riusciti a scardinare la difesa del Bellinzona che si è tenuto il meglio per la fine. Ancora Pollero, all’88’, ha infatti piazzato una delle sue zampate, firmando il definitivo e dolcissimo (per i tifosi dell’ACB) successo.