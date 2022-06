Il Lugano cambia aria e se ne va in ritiro in Alto Adige

MALLES - Nella giornata odierna - domenica 26 giugno - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante la prima squadra. I bianconeri si sono infatti radunati a Malles, in Alto Adige, per sei giorni.

Di seguito la notizia pubblicata sul sito della società:

"Entra nel vivo la preparazione dell’FC Lugano in vista della stagione di Credit Suisse Super League 2022/23. I bianconeri da domenica 26 giugno a venerdì 1° luglio sono infatti ospiti del Comune di Malles Venosta (Alto Adige, provincia di Bolzano) per un collegiale di sei giorni con il quale gettare le basi del prossimo campionato, in termini tecnici, atletici e di gruppo. Nel corso del ritiro, la squadra di Mattia Croci-Torti disputerà due amichevoli di prestigio contro squadre della Seconda Bundesliga tedesca: martedì contro il Kaiserslautern, squadra di buona tradizione in Germania (due titoli e due Coppe all’attivo), giovedì contro l’Ingolstadt. Due verifiche importanti che serviranno al mister bianconero e al suo staff per verificare con due avversarie di notevole caratura la qualità del lavoro al quale Croci-Torti sottoporrà la squadra. Saranno giorni determinanti anche per completare il lavoro di inserimento nel gruppo bianconero dei tre neoacquisti, Ousmane Doumbia, Lukas Mai e Allan Arigoni".