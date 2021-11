Il migliore al mondo? È sempre Leo Messi

PARIGI - Lionel Messi, sempre lui. L’argentino è stato indicato, tra tanti, come il giocatore che maggiormente si è distinto nell’anno solare. Come il calciatore che, unendo qualità (stratosferiche) e risultati (la Copa America con l’Argentina), ha saputo issarsi al di sopra di colleghi e avversari. Lionel Messi ha… vinto il Pallone d’Oro 2021.

Parecchio delusi, dopo aver a lungo cullato il sogno di poter entrare di diritto nella storia del calcio, si sono mostrati i battuti Robert Lewandowski e Jorginho. Bomber implacabile, il polacco del Bayern Monaco - nominato attaccante dell’anno - sperava di poter essere risarcito dopo l’amara sorpresa dello scorso anno. Favoritissimo, in quell’occasione non fu incoronato perché, compromessa dalla pandemia, la stagione non fu ritenuta premiabile. Il centrocampista italiano del Chelsea ha invece messo sul tavolo doti tecniche e i titoli giusti (ha vinto la Champions League e l’Europeo); mediaticamente non “spendibile” come i colleghi, ha però visto la sua candidatura finire in secondo piano.

Assegnato fin dal 1956, l’ambito riconoscimento pensato da France Football è dunque nuovamente finito tra le mani della Pulce, scelta dai giornalisti di tutto il mondo per la settima volta in carriera. Con questo nuovo premio, nella speciale classifica dei plurivittoriosi il fenomeno ora padrone di casa a Parigi - dopo una vita consumata al Barcellona - ha staccato Cristiano Ronaldo (che ha nuovamente disertato la cerimonia), secondo con cinque “trofei” in bacheca. Quella tra il sudamericano e il portoghese è comunque la rivalità più sentita e vibrante della storia del Pallone d’Oro; una sfida che ha portato a un “duopolio” che dura quasi ininterrottamente fin dal 2008. Solo Luka Modric, disputato un Mondiale enorme con la sua Croazia, nel 2016 è infatti riuscito a interrompere brevemente il dominio dei due extraterrestri.

La scintillante serata al théâtre du Châtelet non è in ogni caso servita esclusivamente per celebrare la grandezza di Lionel da Rosario; sono stati consegnati anche il Pallone d’Oro femminile, andato ad Alexia Putellas, il Trofeo Kopa (riservato al miglior giocatore U21), assegnato a Pedri, e il Trofeo Yashin riservato al miglior portiere, finito tra i guanti di Gianluigi Donnarumma.

La classifica completa del Pallone d’Oro 2021:

1. Lionel Messi

2. Robert Lewandowski

3. Jorginho

4. Karim Benzema

5. N’Golo Kanté

6. Cristiano Ronaldo

7. Momo Salah

8. Kevin de Bruyne

9. Kylian Mbappé

10. Gianluigi Donnarumma

11. Erling Haaland

12. Romelu Lukaku

13. Giorgio Chiellini

14. Leonardo Bonucci

15. Raheem Sterling

16. Neymar

17. Luis Suarez

18. Simon Kjaer

19. Mason Mount

20. Ryiad Mahrez

21. Bruno Fernandes

21. Lautaro Martinez

23. Harry Kane

24. pedri

25. Phil Foden

26. Nicolò barella

26. Ruben Dias

26. Gerard Moreno

29. Luka Modric

29. Cesar Azpilicueta

