Irrompe Messi: «Laporta ha sollevato dubbi su di me, non lo meritavo»

PARIGI - Il suo addio al Barcellona ha evidentemente fatto molto discutere quest'estate. Dopo tante parole, polemiche al vetriolo e indiscrezioni, l'argentino del PSG ha voluto finalmente far chiarezza.

In particolar modo la Pulce ha smentito categoricamente che qualcuno, nella fattispecie il presidente Laporta, gli abbia chiesto di giocare gratis e di restare al Camp Nou come segno d'amore verso una società che gli ha dato tantissimo: «Nessuno mi ha mai chiesto di giocare gratis - ha dichiarato il diretto interessato a "Sport" - Le parole del presidente sono state decisamente fuori luogo, mi hanno ferito. Hanno sollevato dubbi su di me che credo di non meritare. Comunque con lui non ho mai più parlato, il rapporto ovviamente si è deteriorato».

Vista la situazione economica disastrosa del club catalano, al calciatore era stato chiesto di rinunciare a parte del suo salario: «Esattamente. Mi è stato chiesto di abbassare il mio stipendio del 50% e l'ho fatto senza alcun problema per aiutare il club. Il mio desiderio e quello della mia famiglia era di restare a Barcellona. Un giorno potrei tornare».

