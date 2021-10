«Donnarumma e Messi? Mi ha dato fastidio il loro comportamento»

MILANO - Alessandro "Billy" Costacurta ha giudicato duramente Gigio Donnarumma, in seguito al trasferimento dal Milan al Psg in estate, ma anche Lionel Messi dopo che ha lasciato il Barcellona.

Stando all'ex difensore rossonero i due giocatori avrebbero potuto fare in modo che i loro rispettivi club, monetizzassero qualche milione sulla cessione, ma così non è stato. «Non commento il fatto che Donnarumma abbia lasciato il Milan, ognuno fa quello che vuole», sono state le sue parole a "Il Giornale". «Non mi è però piaciuto che non abbia praticamente reso possibile un ritorno economico per il club. Gigio ha mancato di riconoscenza perché andando via a zero non ha permesso al Milan di poter incassare qualche milione di euro, che la società rossonera avrebbe potuto per esempio investire per l'acquisto del nuovo portiere. Messi? Ovviamente Donnarumma non è stato l'unico a comportarsi in questa maniera, perché anche il campione argentino dopo aver incassato milioni e milioni di euro avrebbe potuto giocare anche gratis per il Barcellona. Mi ha dato fastidio il loro comportamento(...)».