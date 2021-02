«Ibra o Lukaku? Zlatan tutta la vita...»

MILANO - Con le milanesi tornate entrambe ai vertici della Serie A come non accadeva da tanti (troppi) anni, tutti i fari sono puntati sul derby di San Siro, che oggi alle 15 opporrà Milan e Inter. Se il primo derby di campionato aveva premiato i rossoneri, quello più recente in Coppa Italia ha sorriso all'Inter, nel match che tanto ha fatto discutere soprattutto per la lite “Ibrahimovic-Lukaku” finita sulle prime pagine di tutti i giornali sportivi.

Lanciando la supersfida, dove il Diavolo tenterà l'immediato contro-sorpasso, il mister rossonero Stefano Pioli non ha potuto evitare l'argomento Ibra-Lukaku. «Il loro faccia a faccia non doveva succedere, ma è passato: questo derby sarà un'altra partita e sono sicuro che ci sarà grande rispetto e sportività», ha commentato il tecnico, che ha poi lodato il suo pupillo dando una risposta secca al confronto tra i due. «Con tutto il rispetto per Lukaku che è un grandissimo giocatore... mi tengo Zlatan tutta la vita. Quel che è certo è che dovremo giocare bene perché lo sappiamo fare, poi le invenzioni di Ibra sicuramente ci potranno aiutare».

Questa stracittadina, come sottolineato anche dal mister, è la più attesa da molti anni a questa parte. «Sarà un derby come non si vedeva da tempo, con una classifica bellissima per entrambe le squadre. Noi vogliamo fare una grande partita e riprenderci la vetta che abbiamo tenuto per 20 giornate». Insomma la sfida è lanciata...

