«Eriksen? No grazie, mi ha deluso»

LONDRA - Da colpo di mercato a esubero di lusso - per non dire problema - nel giro di pochi mesi. Mai "amato" da Conte e finito ben presto ai margini del progetto dell’Inter, il fantasista danese Christian Eriksen ha però ancora molti ammiratori in Premier, dove lo riabbraccerebbero molto volentieri.

In tanti lo rivorrebbero anche al Tottenham, dove ha brillato per anni e le sue giocate non sono state dimenticate. Tra questi non c’è però Graham Roberts, leggenda degli Spurs anni ‘80 che ha bocciato categoricamente l’ipotesi di un suo possibile ritorno.

«No, non lo riprenderei. Mi ha deluso e ha deluso il club per come ha gestito la situazione che ha portato al suo addio. Quello non era il Christian Eriksen che conoscevamo e che sapevamo essere un grande, grande giocatore. Forse per lui era più facile andarsene, ma penso che in realtà volesse andare al Real Madrid e non all’Inter. Questo però non è successo».

keystone-sda.ch (Jennifer Lorenzini)