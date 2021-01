Nuova avventura per il mister

KOTA BHARU - Il pallone, con la sua magia e con le emozioni che sa dare, prima di tutto. Ed è inseguendo il pallone che Marco Ragini comincerà una nuova avventura. Il 53enne tecnico sammarinese ha infatti accettato l’incarico di allenatore del Kelantan, società malese di Premier League (la “Serie B”) con sede a Kota Bharu.

Al timone dei “Red Warriors”, il mister fattosi apprezzare anche in Ticino - dove ha servito per Chiasso, Bellinzona e Locarno - lavorerà affiancato da uno staff spagnolo e avrà la possibilità di ingaggiare giocatori utili per la sua idea di calcio.

Di scelte coraggiose, in carriera, Ragini ne ha fatte parecchie. Partito dal suo San Marino (guidata anche la nazionale), oltre alle già citate Svizzera e Malesia, in più di venti anni ha infatti allenato in Italia (a Modena in “B”), Lituania (Dainava), Slovacchia (Dolny Kubin), Congo (Ujana Kinshasa), Nigeria (Garden City Panthers), Mongolia (Ulaanbaatar) e Portogallo (Lusitano). Paesi, società, culture e persone diversissime... ma con un obiettivo comune e sempre ben preciso: vincere. Sarà così anche nei prossimi mesi: il club punta deciso al primo posto in campionato e alla conseguente promozione in Liga Super.