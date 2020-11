Riscaldamento epico, la normalità diventa eccezionale

MONACO DI BAVIERA - Gol, dribbling, colpi da genio e colpi di mano. Nella sua carriera Diego Armando Maradona ha saputo illuminare i campi da calcio con le sue prodezze, ottenendo onori e acciuffando titoli.

Prima che un campionissimo, che un agonista feroce, che un generoso compagno di squadra, l’argentino è però stato un uomo - forse un bambino - capace di divertirsi come non mai con un pallone tra i piedi.

Prova della sua gioia con quello che a lungo ha considerato un amico fidato la si vede in un video divenuto ormai iconico in rete. Il suo riscaldamento prima di un Bayern Monaco-Napoli nella Coppa Uefa 1989. Sulle note di “Live is life”, con la massima disinvoltura, Diego ha disegnato ghirigori inimmaginabili per i comuni mortali.

