Situazione economica insostenibile

TORINO - Nell’estate 2018 Cristiano Ronaldo firmò con la Juve un quadriennale. Per vestirlo di bianconero, la Vecchia Signora gli promise uno stipendio da 31’000’000 di euro a stagione e in più “ricompensò” il Real con 100’000’000 di euro.

Se non a livello sportivo (a Torino hanno continuato a dominare in Italia e a far cilecca in Europa), quell’ingente investimento si è rivelato vincente per quanto riguarda il marketing. Negli ultimi tre anni il brand-Juve è infatti esploso a livello globale. Quella mossa non ha però tenuto conto, non avrebbe potuto, della più profonda crisi economica della storia recente. Non ha considerato il coronavirus. La pandemia ha infatti cancellato l’economia sportiva, prosciugando le casse di molte società. Compresa quella piemontese. Alla luce di quanto successo dallo scorso inverno in avanti, i bianconeri sono stati costretti a rivedere i propri conti e progetti. E il risultato del nuovo studio fatto… li porterà a vendere Ronaldo prima della naturale conclusione del suo contratto.

Secondo il magazine “Sport”, a Torino sono infatti decisi a chiudere con il campionissimo lusitano, mettendolo sul mercato la prossima estate. La dirigenza bianconera chiederà 100’000’000 per privarsi di CR7. Cifra spropositata per un giocatore che a febbraio compirà 36 anni? Sicuro. Ma sicuro è anche che, davanti a un’offerta cospicua (anche se non “piena”) la Vecchia Signora non si tirerà indietro. Comunque potrebbe risparmiare uno stipendio ormai insostenibile...

keystone-sda.ch (Alfredo Falcone)