La Juventus non fa sconti al Ferencvaros, il Barça non stecca al Camp Nou

BUDAPEST - Serata di festa per la Juve di Pirlo, che sul campo del modesto Ferencvaros ha calato un poker di gol. 4-1 il risultato finale, con Morata ancora in grande evidenza. Già autore di una doppietta contro la Dinamo Kiev, l'attaccante spagnolo ha indicato la via firmando l'immediato 1-0 (7') e il pesante 2-0 al 60'. Sotto di due lunghezze gli ungheresi hanno sbandato, con il portiere Dibusz suo malgrado protagonista in negativo. In grossa difficoltà con la palla tra i piedi, il portiere ha regalato due palloni a Dybala che ha segnato facilmente il 3-0 (73') e "costretto" Dvali all'autogol (81'). Nel finale c'è stato tempo anche per la rete della bandiera del Ferencvaros realizzata da Boli (90').

In vetta al Gruppo G resta però il Barcellona, che al Camp Nou ha superato 2-1 la Dinamo Kiev portandosi a quota 9 punti (+3 sulla Juve). Per i blaugrana a segno Messi (rigore al 5') e Piqué (65'). Gli ucraini hanno ridotto lo scarto al 75' con Tsygankov, ma nel finale il risultato non è più cambiato.

Nel girone F prende la vetta il Borussia Dortmund, che sul campo del Bruges ha dettato legge (3-0). Dopo il gol di Thorgan Hazard è salito in cattedra Haaland, autore di una doppietta. In classifica i gialloneri si portano a 6 punti, ovvero +1 sulla Lazio che oggi ha pareggiato 1-1 in trasferta contro lo Zenit. Colpiti da Erokhin al 32', i biancocelesti hanno pareggiato all'82' con Caicedo.

Nel gruppo H sono finiti ko Manchester United e PSG. I Red Devils hanno perso 2-1 sul campo del Besaksehir, mentre i parigini sono caduti al cospetto del Lipsia (2-1). La classifica vede United e Lipsia con 6 punti, mentre PSG e i turchi del Besaksehir ne hanno 3.

Completa il programma della serata il netto successo del Chelsea (3-0 sul Rennes, trafitto due volte su rigore da Werner) e quello in rimonta del Siviglia. Gli spagnoli di Rakitic hanno piegato 3-2 il Krasnodar. Decisiva la doppietta di En Nesyri tra il 69’ e il 72’. I londinesi e il Siviglia guidano il Gruppo E con 7 punti.

keystone-sda.ch / STR (Laszlo Balogh)