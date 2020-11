Intervento alla testa per il Pibe de Oro

LA PLATA - Il ricovero per “depressione” si è trasformato in qualcosa di estremamente più serio per Diego Maradona, che nelle prossime ore dovrà subire un intervento al cervello.

Una TAC effettuata nella clinica di La Plata nella quale è entrato lunedì ha infatti rivelato che l’ex campionissimo ha un coagulo al cervello, un'emorragia subdurale.

Dall’Argentina continuano a sostenere che le condizioni di Diego "non sono gravi”. Che, semplicemente, l'ex Pibe de Oro "non ha voglia di mangiare e da qualche giorno è molto triste" e che "l'intervento non è rischioso"; l’operazione è in ogni caso necessaria e, ovviamente, si spera risolutiva.

keystone-sda.ch (DEMIAN ALDAY ESTEVEZ)