Crollo psicologico per Maradona

LA PLATA - Il ricovero in una clinica a La Plata di Diego Armando Maradona ha preoccupato tutti. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano però particolari preoccupazioni. L'ex fuoriclasse argentino, alle prese con un periodo di forte stress, ha avuto un crollo emotivo come ha spiegato il suo medico personale.

«Dal punto di vista psicologico le cose non vanno bene e ciò si ripercuote sul fisico – le parole di Leopoldo Luque – Smentisco che ci sia stata una ricaduta sul piano delle dipendenze, altrimenti non sarebbe stata questa la clinica giusta nella quale portarlo. Non è Covid e non parliamo di cose tipo ictus. È triste e non ha molta voglia di parlare. Conoscete Diego, a volte sta benissimo e altre volte no. Essere Maradona non è facile. Farà dei controlli di routine e in base ai risultati vedremo cosa fare».

keystone-sda.ch (Demian Alday Estevez)