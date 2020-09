Il Sassuolo non fa sconti allo Spezia: amara la prima tra i grandi

È stato in partita per un'ora, poi è crollato sotto i colpi del Sassuolo. Lo Spezia, nella sua prima storica uscita in Serie A, è stato sconfitto 4-1 dai neroverdi di De Zerbi. Colpiti al 12' da Djuricic, i liguri hanno potuto festeggiare il primo gol nella massima serie al 30', quando Galabinov ha infilato l'1-1 con un'incornata.

Nella ripresa il Sassuolo, più fresco e abile nel gestire la manovra, ha però fatto la differenza e preso il largo grazie a Berardi (64'), Defrel (66') e Caputo (76').

In classifica i neroverdi salgono a quota 4 punti, mentre lo Spezia (che non era sceso in campo la scorsa settimana), resta fermo a 0.

keystone-sda.ch (PASQUALE BOVE)